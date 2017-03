Cristina le cambia el uniforme de Policía por un look de pasarela a Jessica

Cristina y Natalia aceptaron el reto de cambiar a Jessica. Ella escogió a Cristina y la estilista no defraudó. La aspirante al cambio vino a 'Cámbiame' dispuesta a jugar, a dejarse hacer lo que quisieran y Cristina lo aprovechó al máximo. Le quitó el uniforme de Policía y le puso un look muy de pasarela inspirado en el diseñador Karl Lagerfeld y también en la película 'Flashdance'. Pese a la originalidad del look, Jessica se quedó muy impactada con su pelo.