Guillermo enamora a Cristina con su estilo y su baile a ritmo de ‘twerking’

Guillermo llegó a 'Cámbiame' con las cosas muy claras. Estudia Derecho pero cambió su estilo pijo por uno más personal cuando empezó a bailar hip hop.Quería que los estilistas le diseñaran un look àra llevar su estilo a otro nivel pero no aceptaron el reto. Sin embargo, a Cristina le encantó su look y hasta le hizo una foto para copiarlo en algún momento.