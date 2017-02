María se convierte en una estudiante de moda con el look de Natalia Ferviú

"Soy Sí-Sí y aunque no cumplo los cánones de belleza quiero dedicarme a la moda", así se ha presentado María en la pasarela de 'Cámbiame'. La participante tiene 18 años, es Burgos pero actualmente vive en Madrid porque está estudiando Farmacia. Es una carrera que no le disgusta, está sacando buenas notas, pero no es la carrera que a ella le hubiese gustado estudiar: "Yo quería Diseño de Moda", ha explicado.