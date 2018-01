Marina, una 'Cristi adicta' sale del armario sobre la pasarela de 'Cámbiame'

Marina se ha subido a la pasarela de ‘Cámbiame’ buscando el empujón que necesitaba para cambiar su vida y no solo ha conseguido que su ídola Cristina Rodríguez le hiciera un radical cambio de look, sino que se ha liberado y ha confesado a sus padres que es lesbiana. Sin embargo, en el cambio de Marina no han sido todas alegrías, la joven se ha saltado las normas y nos ha dado un buen disgusto.