Natalia, Pelayo y Cristina se parten de risa con las perlas de Puri

"Estuve a punto de meterme a monja de clausura, pero Miguel ríos lo impidió", "Después me dio por el estilo hippie", "Me visto de gitana cuando llega la feria, "Me dijeron que a los 25 podía cambiar a mi marido, pero como ahora se ha colocado a trabajar, no lo voy a dejar"... estas han sido algunas de las perlas que ha soltado Puri durante su presentación en la pasarela. Los tres estilistas no han parado de reír con ella, y su desparpajo y carisma ha conquistado a Natalia Ferviú.