Cristina, Pelayo y Natalia rechazan el cambio de Nora porque no está en plató

Nagore se ha presentado en la pasarela del programa en busca de un cambio pero no para ella sino para su hermana mayor Nora, la cual "se pasa el día en casa con su mejor amiga, su madre, viendo la tele". Nagore cuenta que su hermana lo pasó mal de pequeña en el cole pero el hecho de que no estuviese presente en el plató ha provocado el rechazo de los estilistas, que no se han atrevido a asumir el cambio de alguien a quien no pueden ver en persona. Aunque en 'Cámiame' todo puede pasar...