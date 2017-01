Platania vuelve a 'Cámbiame' para vivir un cambio cósmico en la pasarela

Salva Vela es un sevillano de 46 años que trabaja como DJ profesional. Este martes se subirá a la pasarela de Cámbiame con el firme propósito de pedir un cambio para su amiga Platania, el conocido pansexual que saltó a la fama en el programa, First Dates.

Tras dos años y medio de amistad, el sevillano cree que su amiga y él necesitan llevar a cabo un cambio para comenzar 2017 con una imagen más cósmica. De esta forma tan peculiar pedirá un doble cambio para ambos, porque él es DJ en importantes fiestas de la jet set marbellí y Platania necesita estar a la altura del nuevo ciclo vital que empieza con el nuevo año.

Cristina Rodríguez considera que Platania, quien se define a sí misma “no como hombre, ni mujer, sino como ente”, abusa de un “look medieval barroco” y debería ponerse en sus manos. Pero será finalmente Natalia la elegida para efectuar este doble cambio, uno de los mayores retos de la historia del programa.

El cambio no puede empezar peor. Platania no se presenta a la cita y deja plantado a todo el equipo. Salva y él debían coger el mismo tren para acudir a la grabación, pero cuál es la sorpresa de Natalia cuando Salva se presenta solo. Después de varias horas sin dar señales de vida, Platania reconoce haberse dormido, llegando tarde a la prueba de looks que había organizado Natalia.

Durante el programa, saldrán a la luz algunas de las sombras de los participantes. Así, el espectador descubrirá que Platania, a pesar de afirmar encontrarse en una dimensión diferente a la habitual, tiene los mismos complejos que cualquier persona.

Natalia propone un ejercicio para que la pareja pueda ponerse en la piel del otro. De esta forma, Salva se vestirá de Platania y Platania de Salva. ¿Cómo se enfrentarán ambos a este drástico cambio de imagen?

Pero antes del cambio se vivirá otro momento tenso. Cristina y Carlota deberán ponerse a salvo para protegerse de los constantes dardos que Pelayo y el amigo de Platania se lanzan en el plató. El coach no entiende la personalidad mística de la participante y reniega de los fenómenos de masas como ella. En último lugar, Platania recibirá la visita sorpresa de Magnus, el amigo que conoció en ‘First Dates’.