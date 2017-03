Tatiana Delgado explica a cuántas operaciones de estética se ha sometido

Natalia Ferviú quería saber cuántas operaciones de estética se había hecho en total Tatiana Delgado en su vida y la bailarina le ha ido explicando una a una. Su primea operación fue la de pecho y fue muy problemática, "me operé tres veces seguidas en un año", ha asegurado, estaba muy obsesionada. También se puso colágeno en los labios, "horrible", ha comentado. Pero la peor de todas fue cuando se retocó el culo, "cuando salí de 'Supervivientes' me quedé muy delgada, perdí 15 kilos", ha dicho, "una persona empezó a machacarme, me dijo que estaba mal, que estoy fea, y pido consejo a alguien que no debía", ha añadido.