El gran cambio de Amor 'GH 9': Cristina Rodríguez le elige un look 2 en 1

Amor, de 'GH 9', ha decidido cambiar por completo y qué mejor sitio para hacerlo que en 'Cámbiame VIP'. LA exconcursante busca un estilo más elegante porque siempre elige los mismos estilismo para cualquier evento tanto si es de día como de noche. Cristina Rodríguez le ha elegido un look mucho más recatado pero aún así sexy.

Por fin llegó el momento de conocer a la nueva Amor en la pasarela de 'Cámbiame', la exconcursante de 'GH 9' ya estaba preparada con el nuevo look que le había elegido Cristina Rodríguez . Ella nos tiene acostumbrados a estilismos que muestran su esencia y su cuerpazo, pero la estilista en esta ocasión quería que se viera un poco más tapada de lo que está acostumbrada a verse. Pero aún así la falda dejaba entrever sus largas piernas.

Aunque Amor nació encerrada en un cuerpo de mujer en una época mucho menos abierta que la actual, la exconcursante de 'Gran Hermano' le ha confesado a Cristina Rodríguez que tuvo una infancia muy feliz: "En el colegio nunca se metieron conmigo y en casa siempre me apoyaron. Mi madre y mi abuela fueron las que me dieron alas y me empujaban al precipicio para que volase".