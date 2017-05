Emoción, amigos, muchas lágrimas y su hija Alba en el gran cambio de Carlota Corredera

El 25 de mayo es un día muy especial para Carlota Corredera . La presentadora va a presentar su libro y necesita un estilismo muy especial para este evento. Muy emocionada, ha entrado en el plató de 'Cámbiame' para pedir a Natalia, Pelayo y Cristina su gran cambio. Y como no podía ser de otra manera, Carlota ha brillado con luz propia sobre la pasarela con su nuevo look.

"Me llamo Carlota, tengo 42 años, soy periodista, soy de Vigo, soy mamá de Alba, la mujer de Carlos y me hace mucha ilusión estar aquí porque quiero pediros algo. No quiero cambiar, estoy muy contenta con mi imagen desde que estoy en el programa pero el 25 de mayo es un día muy especial para mí. Voy a presentar mi libro y me haría mucha ilusión que vosotros fuerais los responsables de mi imagen" , así se ha presentado y ha pedido con la voz entrecortada y muy emocionada un cambio a Natalia, Pelayo y Cristina. Los estilistas también estaban muy emocionados con esta petición y los tres van a ser los encargados de este estilismo.