Encarna deja el 'animal print' para ser una mujer con clase

Acostumbrada a los estampados 'animal print', Cristina lo tenía muy difícil con Encarna. La participante solo se fija en prendas muy ajustadas y de leopardo, la estilista ha hecho que siga jugando con la moda pero con unestilo muy diferente. no tienes que ir ni embutida ni que llevar siempre leopardo, puedes ir divertida, loca... pero a la vez tener clase", ha explicado Cristina sobre su cambio. En cambio, Pelayo y Natalia no estaban muy entusiasmados con este look.