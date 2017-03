Pelayo convierte a Tota en la reina de África

Tota ha maravillado con su historia a Pelayo Díaz, ella es africana, nació en Guinea Ecuatorial y durante su infancia vivió rodeado de lujos en África. Tuvo que sacar adelnate a sus dos hijos y trabajó en cualquier cosa que le salía después de separarase de su marido, siempre ha tenido de todo pero ella nunca se ha gastado nada en ella. No va a la peluquería, no se maquilla, no se compra ropa... Pelayo la ha mimado en 'Cámbiame' porque quería convertirla en la reina de África con un look muy elegante, chic y divertido: "Quería que hoy te permitieras todos los lujos del mundo porque eres mi apoderada", ha explicado el estilista.