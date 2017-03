¡Así ha sido el primer cambio turbo carnavalero de Laura!

Laura está empezando a hacer reportajes con un amigo y la está llevando a premieres de cine, a alfombras rojas... "y yo me siento muy poca cosa", ha explicado la participante. Y quiere no pasar desapercibido en este tipo de eventos. Cristina le ha popuesto hacerle un cambio turbo carnavalero, un look con el que seguro que no va a pasar desapercibido, todo el mundo se va a fijar en ella.