Coman coquetea con Cristina después de imaginársela desnuda 😮😮😮

Coman se ha quedado sin cambio pero no sin las ganas de soltar todo cuanto pasaba por su cabeza. El concursante de 'GH VIP 3' se ha mostrado en muchas ocasiones sin ropa ante la audiencia y Cristina ha querido saber cómo se sentía más cómodo, con o sin ropa. Las bromas han continuado y el aspirante ha coqueteado con la estilista: "Yo ya te he desnudado hace un buen rato ya... Tan solo un ciego no podría apreciar lo que estoy viendo".