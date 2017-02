El look más atrevido de Cristina: "Me dicen que me falta una falda"

La estilista estaba bastante preocupada y las risas de sus compañeros no ayudaban demasiado. Cristina tenía dudas sobre el look que había escogido en el programa de hoy y ha querido saber la opinión de Pelayo, Natalia y Carlota. "¿Me he pasado con este look?". "Vamos a patinar" o "Te falta una falta" son los comentarios que ha tenido que escuchar, ¿se cambiará de vestuario o será fiel a su criterio?