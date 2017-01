Mari Carmen recuerda su accidente: “Mi madre no quería verme sufrir”

La vida de Mari Carmen no ha sido un camino de rosas. Pelayo la lleva a una floristería para que quite espinas a las rosas mientras habla de su vida. Tenía siete meses y su madre la arrimó hacia el fuego porque tenía mucho frío. Ella se cayó, quemándose el rostro. “Siempre me han señalado como la quemada. Yo lo llevaba mal y mi madre peor. No quería verme sufrir. Quería ser fuerte por mi madre”, explica.