Cristina y Pelayo analizan el look 'animal print' de Encarna en 'Cámbiame'

A Encarna le gusta mucho comprar su ropa en los chinos, pero ahora se ha dado cuenta que ya no puede vestir de esa manera. Le gusta ir ajustada, con vestidos y faldas muy cortas, le gusta el estampado de leopardo, botas altas, pelo largo... pero sus hijas ya le han pedido más de una vez que deje este look. Cristina y Pelayo no han pulsado el botó porque tenían muchas ganas de cambiarla, pero la participante se ha decantado por la estilista.