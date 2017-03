Natalia Ferviú no entiende la actitud de la hermana de Begoña y abandona el plató

Tras ver el cambio de Begoña en la pasarela de 'Cámbiame', su hermana ha querido dar su opinión sobre el nuevo look, "te veo bien, rara", le ha dicho. A Natalia Ferviú no le ha gustado nada estos comentarios, "eres más negativa", le ha contestado. Además la estilista no entiende cómo puede tener esa actitud con ella sabiendo que su hermana tiene un problema con el pelo y está insegura. Pero cuando Pelayo le ha preguntado qué Begoña le gusta más la de ahora o la de antes, Lucía se ha quedado callada. En ese momento, Natalia se ha enfadado y se ha ido del plató.