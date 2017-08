Ya estamos acostumbrados a ver a Cristina Rodríguez con unos looks de infarto que marcan tendencia, y esta vez el escote con el que ha aparecido en 'Cámbiame' no ha sido una excepción. La estilista nos ha sorprendido esta semana con un escote que ha causado sensación y del que no se deja de hablar. ¡Incluso sus compañeros se quedaron alucinados!