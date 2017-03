Lo que más le gusta al novio de Tatiana Delgado de su físico es su culo

Carlota Corredera ha querido saber qué parte del cuerpo de Tatiana delgado le gusta más a su novio. Y Víctor lo tiene claro: su culo. Además ha asegurado que le ha aconsejado muchas veces que no se vuelva a operar, y no la va a dejar a hacerlo más. Esta afirmación no le gustado mucho a Natalia Ferviú, quien ha vuelto del backstage para rebatir esta opinión de Víctor: "A mí lo que me chirria es cuando has dicho: 'yo no voy a dejar que se haga nada más'. Cuidadito, si ella se quiere hacer cosas...", le ha dicho.