La maldición de las Sex Bomb

Para los fans de las divas de la televisión, es un shock ver estampas como las que hemos presenciado en Cámbiame. El pasado 15 de Mayo, una muy descuidada- pero siempre amable- Estíbaliz Sanz no podía contener las lágrimas al reconocer que lleva 8 años luchando para salir adelante y sacar adelante a su único hijo. Sola.

La exuberante chica que se dio a conocer en Crónicas Marcianas no siente ninguna vergüenza- ni debe- por haberse hecho barrendera tras retirarse voluntariamente de los platós de televisión, pero sí lloraba al verse en sus años mozos. La etiqueta de sexy woman que tanto le gustaba y que también echa de menos, ha sido un impedimento para seguir trabajando, por lo que, como le confesaba a Natalia Ferviú, ha sufrido un gran bajón de autoestima.

Malena cree y defiende que tiene un gran talento y se enfada cuando alguien no ve en ella más que el estigma de haber sido Chica Playboy o chica Sex Bomb. “La gente también me recuerda por haber hecho una serie con Arévalo”, dijo repetidas veces en Cámbiame, para que nos quede constancia. “Este destierro solo pasa en España, en Estados Unidos no es así”.