¡Increíble pero cierto!: 300.000 euros arruinaron la vida de Mari

Estuvo en 'Allá tú' y gané los 300.000 euros del premio. A raíz de ahí mi vida se vino abajo. De ser una persona que me vestía, me maquillaba, era alegre... se me ha ido el autoestima totalmente", ha explicado Mari al subirse a la pasarela de 'Cámbiame'. Según la participante, su familia y amigos pensaban que les iba a salvar la vida con ese dinero, pero a ella ese dinero no le dio para tanto, a ella le gustaría recuperar la relación con su familia. "ni la fama ni el dinero da la felicidad", le ha dicho Natalia Ferviú tras elegirla.