Natalia Ferviú decepciona con el cambio a Marlène Mourreau: "Seguro que no voy sexy"

En el 'cambio VIP' de hoy Natalia Ferviú ha apostado por la vedette para cambiar su look. Marléne se ha subido a la pasarela de 'Cámbiame' en parte por petición de su hijo, que insiste en que la forma de vestir de su madre es demasiado anticuada para ser la mujer que es. El look serio por el que ha apostado Natalia, inspirándose en la típica directora de revista de moda, no ha convencido a todos. Cristina ve en la nueva Marléne "a una mujer salida de una película de Fernando Esteso" y la propia vedette afirma "¡no me reconozco nada!"