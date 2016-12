¡Un paje real visita 'Cámbiame'!

Ha llegado por primera vez un paje real a la pasarela de 'Cámbiame', ha pedido un cambio porque lleva más de 2.000 años con el mismo look. Pelayo le ha explicado que él se ha portado muy bien este año, "los duendes me dicen si tú has sido malo o no", le ha explicado el paje al estilista. Ninguno ha querido cambiarle porque la ropa que ha traído es la imagen clásica de los pajes.