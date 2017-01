"Hoy quiero confesar..." ¡Natalia, Pelayo y Cristina nos cuentan su gran secreto!

Aprovechando la presentación de uno de los participantes de 'Cámbiame', que ha elegido el programa para contar algún que otro secretillo, nuestros estilistas han querido hacer lo mismo. Al grito del mítico "hoy quiero confesar", de Isabel Pantoja, los tres han abierto su corazón. La primera ha sido Cristina Rodríguez: "Hoy voy a confesar que todavía no me voy a casar, porque a mi madre la han llamado para preguntárselo y ella a mí: '¡¿Hija, te casas?!', y yo 'No, mámá, no me caso". Al hijo, Pelayo continuaba: "Yo confieso que tengo ganas de casarme". Natalia fue la última: "Hoy quiero confesar que 'I kissed a girl and I like it'. Pues eso, el que sepa inglés lo pilla, el que no, pues ciao".