Salva, un DJ como los de antes

Salva es DJ en importantes fiestas de la jet set marbellí y amigo de Platania y cree que necesitan llevar a cabo un cambio para comenzar 2017 con una imagen más cósmica. Natalia se ha puesto manos a la obra y le ha hecho un nuevo look para esta nueva etapa. "Me imaginé a los DJ de antes que molaban y que se curraban mucho más los looks. Y he hecho una mezcla como un poco 70, yo que sé", ha explicado la estilista.