Lo mejor de 'Cámbiame' (11/01/17)

Paola llegó a la pasarela explicando que quería un cambio junto a su madre pero ella finalmente decidió no venir porque en este momento están enfadadas. Cristina Rodríguez la ha elegido por su fragilidad y porque nada más verla quiso ponerla un traje muy especial, un look hecho con una impresora. Sin embargo, durante el cambio, la participante hizo trampa y vio que le estaban cortando el pelo y no le gustó nada. Como la estilista no quiere que nadie se vaya del programa desilusionada, le dijo que si cuando se viera en el espejo , no le gustaba el look, le dejaría que se pusiera la ropa con la que vino al casting. ¿Lo habrá hecho?