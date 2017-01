Aramis Fuster habla de sus hijos: "Cada día se me clava un poquito más el puñal"

Aramis lleva dos décadas sin ver a sus hijos: “Me han buscado cuando han tenido necesidades económicas, después mamá no sirve para nada…”. Admite que echa de menos a sus hijos todos los días "pero les he llamado miles de veces… Cada día que pasa es como si me clavaran un poquito más el puñal" afirma. "Ya no quiero una relación con mis hijos, yo les amo con desesperación pero ellos a mí no" admite mientras rompe a llorar y añade: "No puedo tener las fotos de mis hijos en casa porque me destroza”.