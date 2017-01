Aramís, a Pelayo: "¡Te echo un mal de ojo que te dejo impotente!"

Aramís ha venido a 'Cámbiame VIP' para recibir un nuevo look. Sin embargo, ha recibido el rechazo de Pelayo. Al saberlo Aramís le ha advertido: "? Te voy a matar, que te echo un mal de ojo que te dejo impotente". Además nos ha explicado los detalles de su último desplante amoroso: "Me acaban de pagar una guantá sin manos sentimental… Que me ha hecho polvo."