El enfado monumental de Pelayo con Leo

Uno de los famosos candidatos al primer cambio VIP se ha presentado asustando a Pelayo: "Tuve algo con Pelayo en una fiesta y vengo a contarlo todo". Pelayo se ha mostrado muy enfadado al leerlo y ha advertido: "Como alguien cuente algo relativo a mi vida personal yo me levanto, me voy y no volvéis a verme el pelo aquí. Yo hago ‘Cámbiame’, no ‘Sálvame’".