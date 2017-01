Lo mejor de 'Cámbiame' (13/01/17)

Hasta 'Cámbiame' ha llegado Pasquale tras su paso por 'First Dates'. Precisamente por su aparición en el programa de Cuatro recibió duras críticas y ahora confiesa que no le gusta el aspecto que mostró en televisión. Los estilistas no han optado por cambiarle, pero han querido hacer un ejercicio de autocrítica con él y confesar ellos también cuáles son las peores críticas que han recibido en las redes sociales. Desde las cejas de Cristina hasta el peso de Natalia, pasando por el carácter de Pelayo... Estos son los comentarios que reciben nuestros estilistas.