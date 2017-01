Lo mejor de 'Cámbiame' (25/01/17)

Desde muy pequeñita, la gente se ha metido con la delgadez de Alba, "me han llamado huesitos, esqueleto...", ha explicado la participante. Cuando la ha escuchado Natalia, se ha sentido muy identificada con todo lo que ha dicho. La estilista le ha dado las gracias por haber dado visibilidad a las chicas de talla pequeña, y además ha pedido que haya más tiendas para las personas que tienen la talla XS. "He jugado contigo, siento que has sido mi muñequita", ha asegurado Natalia, y una vez más ha puesto su sello al estilismo.