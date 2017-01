Yurena confiesa que cuando va al gimnasio lleva taconazos

En su vida profesional, Yurena ha tenido muchos cambios de estilo para adaptarse a su vida de artista, "me encanta cambiar en cada trabajo musical", ha asegurado. Ha venido a 'Cámbiame' porque en su día a día no sabe qué ponerse. Los tres estilistas han coincidido en que la cantante no necesita ningún cambio porque ella es única. "No te queremos cambiar", le ha dicho Cristina.