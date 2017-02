¿Cómo es Pelayo Díaz de verdad?: ¿Es borde, frío... o todo lo contrario?

Natalia Ferviú le dedicó unas palabras a su amigo en plató, algo que hizo que se emocionara mucho. Por primera vez, hemos visto a un Pelayo tierno y sensible, algo que siempre ha querido ocultar. Pero a Carlota y a todo el equipo les ha llamado la atención que el estilista se pusiera tan nervios y ha querido preguntarle qué le pasó. "Tengo tan interiorizado que la gente tiene una imagen de mí como de frío, de borde, de déspota, de cero humilde... que cuando alguien me reconoce como yo me siento por dentro, me emociona porque veo que es de verdad mi amiga", ha explicado Pelayo.