¡Natalia quiere mambo con Roberto Liaño!

Roberto Liaño no solo ha venido a pedir un cambio sino que también ha aprovechado la oportunidad y le ha pedido una cita a Natalia. Aunque primero quería cenar con Cristina Rodríguez, con quien de verdad quería una cita era con la estilista. Natalia se ha puesto nerviosa y no entiende por qué la quieren emparejar, primero con Julián Contreras y ahota con el ex de Toñi Salazar.