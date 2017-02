Los estilistas abandonan el plató ante el comentario machista de un participante

"Mi imagen necestita un estilista masculino, no me guiaría por una mujer", este comentario ha hecho que los tres estilistas de 'Cámbiame' abandonasen el plató del programa para no tener que verse las caras con Ricardo, el protagonista de esta 'desafortunada' declaración. Aunque este aspirante a cantante ha tratado de explicar su titular, Pelayo, Cristina y Natalia le han mandado por donde ha venido.