Laura y Yared, la pareja de moda de la pasarela de 'Cámbiame'

Pidieron el cambio juntos porque querían vivir esta experiencia en pareja. Laura es estilista pero no se ve con ningún look desde que tuvo a su hijo, mientras que Yared ha perdido las ganas de arreglarse. Pelayo quería convertirlos en una pareja de moda, de esas que cuando entran en un restaurante, todo el mundo les mira. "Yo quería un cambio para que impactaran por igual, no quería que uno de los dos tuviera más protagonismo que el otro", ha explicado el estilista, a él le ha puesto una prenda originaria de Argentina y a ella le ha querido dar color.