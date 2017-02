José Luis: "He venido a 'Cámbiame' para encontrar a una mujer"

José Luis se ha subido a la pasarela de 'Cámbiame' porque quiere que le aconsejen en la forma de vestir porque quiere encontrar a una mujer. Los estilistas han coincidido que su look es correcto, "pero las asustas un poco porque dices que comes cristales", le ha dicho Natalia Ferviú cuando se ha enterado que es faquir. Pero no solo es faquir también se viste de Lola Flores.