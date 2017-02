¿Mejor con la cara lavada o con maquillaje?

Helena apareció muy maquillada en la pasarela, durante la prueba del look, Pelayo la desmaquilló. A Cristina Rodríguez le parece curioso que tanto la participante como sus amigos utilizan un maquillaje que va en contra de su físico. En este punto, Natalia no estaba de acuerdo con su compañera, es cierto que no le gustaba el eyeliner bicolor de Helena, pero sí el maquillaje a sus amigos, les ha visto "divinos".