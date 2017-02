Pelayo Díaz se emociona con el regalo de sus sobris Olivia y Nico

Pelayo no se iba a quedar sin regalo y sin sorpresa en la semana del amor en la 'Cámbiame love week'. Natalia Ferviú ha sido la encargada de darle una cajita donde contenía algo que él no se esperaba. Dentro había una camiseta pintada por sus sobrinos Olivia y Nico, el estilista se ha emocionado mucho y casi no podía articular palabra. Su hermana siempre le dice que su sobrino le recuerda mucho a su hermano, e incluso a veces se confunde y le llama Pelayo.