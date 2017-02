¡Rafa Mora se casa con Macarena!

Nunca antes habíamos visto tan nervioso a Rafa Mora, el extronista de 'Myh' quería decirle algo muy especial a su novia y ha decidido hacerlo en la pasarela de la 'Cámbiame love week'. Ra quería que viniese con él al programa por dos motivos, primero "porque eres una persona que me incitó a cambiar, y dos, porque me gustaría delante de toda la gente, de la familia, de toda España decirte algo muy importanete para mí. Hace tiempo me prometí que no tendría ningún tipo de problema a la hora de mostrar mis sentimientos. Una de las cosas más bonitos que le puede suceder a un ser humano es enamorarse. Y también me prometí que si me cruzaba con esa persona especial, no la dejaría escapar", le ha dicho a su novia. Y acto seguido le ha pedido que se casara con él con un precioso brazalete de flores. ¡Enhorabuena pareja!