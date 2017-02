¡Rafa Mora se casa con su novia Macarena!

Rafa Mora nos tiene acostumbrados a esos looks ajustados con tallas XXS para marcar bien sus músculos. Pero desde que conoció a Macarena, el colaborador de 'Sálvame' ha cambiado por dentro y ahora quiere cambiar por fuera. Pelayo Díaz ha querido convertirlo en un auténtico dandi, un hombre elegante y con buenos modales. Cuando se ha visto, ha alucinado con su nuevo look, y le ha dicho a su estilista que le ha impresionado su trabajo, "te has superado", ha asegurado.

Macarena ha aparecido en la pasarela con un look espectacular, Pelayo se ha esmerado mucho con el cambio de la novia de Rafa Mora porque estaba a punto de pasar algo muy especial en el plató de 'Cámbiame'. El estilista ha elegido un espectacular vestido blanco con escotazo, stilettos y pelo rizado. Cuando la ha visto su chico, se ha quedado impresionado con el trabajo de Pelayo, "estoy sin palabras", ha exclamado el colaborador de 'Sálvame'.

Nunca antes habíamos visto tan nervioso a Rafa Mora, el extronista de 'Myh' quería decirle algo muy especial a su novia y ha decidido hacerlo en la pasarela de la 'Cámbiame love week'. Ra quería que viniese con él al programa por dos motivos, primero "porque eres una persona que me incitó a cambiar, y dos, porque me gustaría delante de toda la gente, de la familia, de toda España decirte algo muy importanete para mí. Hace tiempo me prometí que no tendría ningún tipo de problema a la hora de mostrar mis sentimientos. Una de las cosas más bonitos que le puede suceder a un ser humano es enamorarse. Y también me prometí que si me cruzaba con esa persona especial, no la dejaría escapar", le ha dicho a su novia. Y acto seguido le ha pedido que se casara con él con un precioso brazalete de flores. ¡Enhorabuena pareja!