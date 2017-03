Natalia Ferviú convierte a Cristina en una auténtica estrella del rock

Cristina ha llegado a la pasarela de Cámbiame porque sólo tiene ropa de color negro, es cantante en un grupo de rock y cuando sale a sus conciertos no arriesga en vestir de otros colores. Natalia Ferviú le ha querido cambiar porque quiere que su look esté a la altura de una auténtica estrella del rock, ya que ha demostrado en la pasarela sus grandes dotes con la música. A pesar de que a la participante no le gustara mucho que Natalia le cortase el pelo, finalmente ha hecho caso a la estilista. “Cristina aúna la fuerza y lo misterioso con lo sexy y ha hecho que me inspire en todas las mujeres roqueras del mundo”, ha explicado la estilista.