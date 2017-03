Tremenda bronca de Pelayo: "No has hecho nada para que tu madre esté orgullosa"

"No escuchas, haces lo que quieres todo el rato, y ya no eres una niña". Pelayo se mostraba particularmente enfadado con Belén, y lo cierto es que no la recibía con buenas palabras tras realizarle su transformación. "No hay nada peor que no tener responsabilidades", le insistía Pelayo, que recriminaba a Belén que no había hecho nada para que su madre estuviera orgullosa de ella. "Tienes que despertar", le pedía.