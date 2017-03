Un cambio que no convence... porque no hay feeling entre estilista y aspirante

¿Es necesario que haya conexión entre estilista y aspirante al cambio? A juzgar con lo que ha ocurrido en este programa, parece que sí. Pelayo ha querido que la transformación de Belén fuera algo más que un pelo distinto, y le frustra no conseguirlo. Al verse, Belén se mostraba descontenta con el cambio. "No me gusta, me hubiera encantado verme con flequillo", se quejaba, y Pelayo le encontraba el sentido. "Con lo poco que hemos congeniado sería raro si te gustaras", le decía.