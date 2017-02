Debate por los ángeles de 'Victoria`s Secret': "No me discutas más, que me enfado"

Sara llega a la pasarela dispuesta a recuperar la fogosidad en su relación y para ello sueña con ser un ángel de 'Victoria's Secret'. Sin saberlo, esto generará un debate en el plató que llegará a enfrentar a Natalia y a Cristina. "No estoy de acuerdo con Natalia. No quiero que me discutas más, ¡que me enfado!" ¿Qué habrá pasado para llegar a este punto? Hoy a las 14.15 horas saldremos de dudas en 'Cámbiame'.