Pelayo estrena 'Cámbiame VIP' enfadado...

Algunos de los participantes vips que se subirán hoy a la pasarela de 'Cámbiame' son Silvia Pantoja, que hace una confesión inesperada, Aramís que advierte que si no es la elegida utilizará sus poderes contra los estilistas y Leo, extronista de 'Mujeres y Hombres', que no duda en quitarse la camiseta bajo petición de Cristina. Pero hay más, un misterioso participante se presenta con la siguiente frase: "Tuve algo con Pelayo en una fiesta y vengo a contarlo todo". El estilista, enfadado, no ha dudado en advertir: "Como alguien cuente algo relativo a mi vida personal, yo me levanto y me voy y no me volvéis a ver el pelo en 'Cámbiame". ¿Qué pasará? Hoy, a las 14.15 horas.