Últimas tendencias, imagen renovada de los coaches y el cambio a toda una familia, en la tercera temporada de ‘Cámbiame

Con el cambio de imagen de los tres coaches, que en las próximas entregas del make over ofrecerán prácticos consejos y tutoriales sobre moda y belleza para que los espectadores saquen el máximo partido a sus looks; nueva cabecera y línea gráfica; y un reto al que nunca antes se habían enfrentado: efectuar un cambio múltiple a todos los integrantes de una misma familia . Así arrancará ‘Cámbiame’ su tercera temporada en Telecinco el próximo lunes 4 de septiembre (14:15 horas).

En la nueva temporada del programa conducido por Carlota Corredera y producido en colaboración con La Fábrica de la Tele, Pelayo Díaz regresará con el pelo rapado y teñido de blanco, Natalia Ferviú apostará por una imagen más natural y Cristina Rodríguez , fiel a su personalísimo estilo, lucirá arriesgados, impactantes y exuberantes looks. Además, los tres coaches darán a conocer la últimas tendencias en moda como el ‘ athleisure’ , el ‘ denim total look ’ o el ‘ polka dots ’, entre otras; ofrecerán útiles consejos para renovar el armario de cara al Otoño-Invierno 2017; e informarán sobre los últimos lanzamientos de la industria de la moda. Tutoriales sobre belleza y estilo , que explicarán cómo actualizar y combinar prendas de otras temporadas en los nuevos outfits y que descubrirán útiles trucos de peluquería y maquillaje, permitirán que los espectadores puedan a sacar el máximo partido a sus distintos looks en función de su fisonomía.