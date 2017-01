Iván Mas: “Si Dios se transmutara en un cómic, sería ‘Watchmen’, del año 1986”

Ya es la segunda vez que un lector trae el cómic ‘Watchmen’ como ‘Zeta Verde’. A pesar de esto, Mercedes Milá no se ha quedado nada convencida: “Francamente me daría mucha pereza empezar a leerme un cómic ahora, creo que tampoco tengo edad para ello”. Por el contrario, su ‘Zeta Roja’ va para otro cómic llamado ‘Holy terror’: “Me pareció xenófobo y machista, no pude terminar de leerlo”.