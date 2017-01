Marta: “Me encantaban los libros de amor hasta que leí ‘Sorry’, un thriller psicológico”

La ‘Zeta Verde’ de Marta Amat va para un libro llamado ‘Sorry’ de, que explica la historia de cuatro amigos que fundan una agencia que se dedica a pedir perdón por sus clientes. El problema viene cuando un asesino encarga pedir perdón a la víctima. Aquí comienza una historia de terror algo macabra que hizo que Marta tuviera miedo al salir de casa por las noches: “Yo soy muy miedosa, no puedo ver película de miedo, pero este libro me enganchó y me hizo seguir adelante".